Stasera l'Atletico capolista sfida l'Athletic, Simeone: "Trovate le risposte che cercavamo"

vedi letture

Diego Simeone, intervenuto ieri in conferenza stampa, ha commentato così il cammino verso il titolo del suo Atletico Madrid capolista in Spagna: "La squadra è migliorata in allenamento e in partita. Abbiamo trovato le risposte che cercavamo nelle ultime 11 partite, nelle quali abbiamo fatto bene. Il mio Atletico Madrid sta lavorando molto bene in questa stagione, domani (oggi, ndr) affrontiamo un avversario difficile che è pronto a dare tutto. È sempre stato così contro l'Athletic Club", le dichiarazioni del Cholo in vista del big match di stasera sul campo dei biancorossi di mister Marcelino.

Guarda l'intervento completo di Simeone nel video in calce!