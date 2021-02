Suarez torna sull'addio al Barça: "Mi hanno dato del vecchio e detto che non ero più un top"

Luis Suarez torna sull'addio al Barcellona nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata a 'France Football'. E torna sulla decisione del club catalano, che in estate l'ha scaricato perché non ritenuto più all'altezza: "Quello che mi ha davvero infastidito - ha detto - è stato che mi hanno detto che ero vecchio e che non potevo più giocare ai massimi livelli, essere all'altezza di una grande squadra. Questo è ciò che mi ha fatto male..."

Sedici gol in 20 partite, Suarez in questo momento guida l'Atletico Madrid in vetta alla classifica della Liga: "Ciò che è essenziale è la testa. È molto importante essere forti nella testa e sentire di avere i mezzi per aggirare le situazioni difficili. È sempre stata una delle mie caratteristiche: non mi sono mai arreso, anche quando stavo attraversando momenti difficili. È questo carattere che mi ha spinto a venire in questa squadra che sta lottando per cose importanti. Una delle mie motivazioni era poter dimostrare che posso ancora contare. È una questione di autostima. Dopo tutti questi anni al Barça, ho voluto dimostrare che posso ancora essere utile ai massimi livelli, all'interno dell'élite spagnola..."