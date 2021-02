Sulle orme di papà, sognando di giocare insieme. Linyker Melo brucia le tappe nel Palmeiras

Felipe Melo potrebbe condividere presto il campo insieme al figlio. Linyker Melo ha 17 anni ed è uno dei gioielli delle giovanili del Palmeiras. Il giovane terzino destro sta rapidamente bruciando le tappe ed è già entrato a far parte della Under-20 del Verdao: "Mio padre è fonte di ispirazione per me, sento la pressione perché lui ha avuto una carriera molto lunga e importante. Da quando ero piccolo ci convivo, ci sono cresciuto. Ha giocato nella Nazionale e nei club più grandi d'Europa", ha detto al portale brasiliano Nosso Palestra. "Il mio sogno è diventare un professionista in un club grande come il Palmeiras. Dopodiché, ovviamente, voglio vincere titoli e fare la storia qui, come mio padre. Lui è lo specchio in cui mi guardo, sogno di giocare insieme a lui". Un sogno che potrebbe avverarsi, visto che l'ex centrocampista di Inter, Fiorentina e Juventus non sembra intenzionato ad appendere le scarpette al chiodo nonostante i 37 anni.