Tebas avverte Laporta su Messi. Non ci saranno misure ad hoc pro Barcellona

Il presidente della LaLiga Javier Tebas nella giornata di oggi incontrerà il presidente del Barcellona Joan Laporta per discutere della situazione relativa al rinnovo di Leo Messi con i blaugrana. Un incontro che fa seguito ai contatti avuti fra le parti nella scorsa settimana in cui Tebas, come rivela il Mundo Deportivo, ha ribadito che se il Barcellona vorrà rinnovare il contratto dell’argentino dovrà tagliare altrove visto che LaLiga non è disposta a chiudere un occhio o fare sconti al club catalano sulle politiche salariali. LaLiga ha infatti imposto che le entrate al netto delle spese non sportive non devono essere inferiori alle spese sportive, questo per garantire la sostenibilità dei club