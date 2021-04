Tebas: "Valladolid-Barça aveva solo 100mila spettatori in meno rispetto a Liverpool-Real"

Uno degli argomenti chiave fra i club fondatori della Superlega, è l'idea di creare una competizione che possa essere appetibile dal punto di vista degli spettatori, invogliati a vedere delle grandi sfide rispetto alle gare di campionato che non attirano più di tanto. Una tesi che viene smontata, numeri alla mano, dal presidente della LigaJavier Tebas, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa: "In Spagna un Villarreal-Siviglia è più desiderabile di uno United-City. E lo dico perché i numeri ci sono. Valladolid-Barça aveva solo 100.000 spettatori in meno di Liverpool-Real Madrid. Dicono talmente tante sciocchezze che alla fine la gente ci crede".