The Athletic - Inghilterra, prima esclusione eccellente: niente Europeo per Jesse Lingard

Niente Europeo per Jesse Lingard. Questa è l'anticipazione resa nota da The Athletic pochi minuti fa in merito alla lista dei 26 convocati dell'Inghilterra per la kermesse continentale al via fra dieci giorni esatti.

All'attaccante di proprietà del Manchester United, dunque, non è bastata la strepitosa seconda parte di stagione al West Ham (9 gol e 5 assist) per meritarsi la chiamata da parte del ct Gareth Southgate