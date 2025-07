Ufficiale Tino Kadewere nuovo acquisto dell'Aris: il bomber zimbabwiano firma un triennale

L'Aris Salonicco ha ufficializzato l'acquisto di Tino Kadewere, che ha firmato un contratto valido per le prossime tre stagioni. Il calciatore, nato ad Harare il 5 gennaio 1996, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Prince Edward School per poi passare all'Harare City, prima di trasferirsi in Europa nel 2015, vestendo la maglia del Djurgårdens.

Durante il suo periodo in Svezia, Kadewere ha impressionato con la prima squadra, segnando 18 gol e fornendo 9 assist in 60 partite. La sua carriera ha fatto un grande salto nel 2018, quando il Le Havre lo ha acquistato per 2 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Ligue 2 Kadewere ha brillato, diventando capocannoniere con 20 gol in 24 partite. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l'interesse dei club di Ligue 1, con il Lione che lo ha acquistato nel 2020 per 12 milioni di euro. Con l'OL ha collezionato 53 presenze e 11 gol in due stagioni. Nel 2022 è stato ceduto in prestito al Maiorca e successivamente al Nantes, dove ha giocato 14 partite segnando 3 gol e fornendo 2 assist nella stagione 2023-2024.

Dopo aver firmato il contratto con l'ARIS, Kadewere ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta per l'amore che ho ricevuto dai tifosi dell'ARIS e sono molto felice di far parte di questa squadra. Ho sentito parlare molto bene dell'ARIS, una delle squadre più grandi della Grecia, con tifosi appassionati. Ho intenzione di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione. Non vedo l'ora di vivere questa nuova esperienza".