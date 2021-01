tmw Alcorcon, contatti per l’ex Brescia e Palermo Embalo

Sirene dalla Spagna per il centrocampista dell’Eupen, ex Brescia e Palermo, Carlos Embalo. Contatti in corso con l’Alcorcon, società del campionato spagnolo di Serie B. Trattativa tra le parti ancora in fase embrionale. Il futuro di Embalo potrebbe essere in Spagna.