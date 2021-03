tmw Con Laporta presidente Alemany nuovo dg: e con lui anche Jordi Cruyff

Con le elezioni del Barcellona che paiono aver preso una direzione piuttosto chiaro, Mateu Alemany, ex dg del Valencia, si candida con forza a diventare il nuovo direttore generale del club blaugrana. Come raccolto dalla nostra redazione, Alemany si sta dirigendo proprio in questi minuti al quartiere generale del prossimo presidente del Barcellona, avanti nei sondaggi e nei primi scrutini. In caso di vittoria confermata, l'ex dg del Valencia porterà con sé al Barcellona Jordi Cruyff, figlio di Joan, ora allenatore in Cina.