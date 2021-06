tmw Il Glacis United ci riprova per Aly Nader. Ma il terzino piace anche in Serie C

Il Glacis United, club che milita nella massima serie di Gibilterra, non ha perso di vista il difensore Aly Nader dopo che il suo trasferimento in prestito lo scorso gennaio saltò per una questione di tempo. Il club è infatti tornato a bussare alla porta del classe 2000, ora svincolato dopo la retrocessione dell’Arezzo in Serie D, con l’obiettivo di portarlo nell’enclave inglese in Spagna nella prossima stagione. Il giocatore però ha richieste dalla Serie C che potrebbero concretizzarsi una volta archiviate le pratiche per l’iscrizione al campionato e al momento resta in attesa di prendere la decisione migliore per il proprio futuro.