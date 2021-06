tmw Pintus al Madrid, accordo totale: sarà uomo del club e gestirà 'Real Lab'

E' arrivato l'ok: Antonio Pintus ha accettato l'offerta del Real Madrid. Ex preparatore dell'Inter, in passato anche alla Juventus, ha già lavorato ai Blancos al fianco di Zidane e con Solari e in Spagna, e non solo, è considerato un vero e proprio guru della preparazione e della prevenzione. Per questo, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il suo arrivo potrebbe essere annunciato già oggi dal Madrid in occasione della presentazione di Carlo Ancelotti. Non sarà solo nello staff del tecnico di Reggiolo ma sarà il vero uomo alla guida del progetto medico e preparazione del Madrid, una sorta di 'Real Madrid Lab' di cui avrà le chiavi.