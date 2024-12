Ufficiale Tolosa, Zanden ceduto al Brommapojkarna: il trasferimento sarà effettivo a gennaio

Con qualche settimana d'anticipo rispetto all'apertura della finestra invernale di calciomercato, il Tolosa ha annunciato una cessione. Oliver Zanden torna in Svezia e si trasferisce al Brommapojkarna, club dei sobborghi di Stoccolma che ha chiuso al decimo posto il campionato svedese.

Arrivato in Francia nel 2022 per 1,5 milioni di euro e sotto contratto fino al 2026, il 23enne terzino sinistro non è mai riuscito a imporsi in prima squadra, disputando solo sei partite nel corso della stagione 2022-2023, di cui cinque in Ligue 1. Ha giocato una sola volta da titolare, contro il PSG, il 31 agosto 2022. Nelle ultime due stagioni è stato ceduto in prestito al Randers FC (Danimarca), dove si è alternato tra la prima squadra (15 partite, un assist). Ritorna quindi nel suo Paese natale, dove ha iniziato la carriera con l'Elfsborg.