Ufficiale Tomasson nella storia: l'ex Milan diventa il primo ct straniero della Svezia

Jon Dahl Tomasson è il nuovo commissario tecnico della Svezia, lo rende noto la Federcalcio (SVFF) con un comunicato ufficiale. Notizia storica poiché si tratta del primo selezionatore straniero della nazionale maschile.

"Non vedo l'ora di iniziare questo grande incarico e di incontrare tifosi, giocatori e ovviamente i media in Svezia. E pensare, parlare e sognare in blu e giallo" ha dichiarato il nuovo ct.

47 anni, Tomasson si è già fatto apprezzare in Svezia come tecnico, dove alla guida del Malmö ha vinto i campionati del 2020 e 2021 e ha portato la squadra alla fase a gironi di UEFA Champions League nella stagione 2021/22. Da calciatore, invece, è celeberrima la doppietta segnata con la nazionale danese nel derby scandinavo a Euro 2004, quel 2-2 che condannò l'Italia all'eliminazione alla fase a gironi.

L'ultima esperienza di Tomasson da allenatore è sulla panchina del Blackburn Rovers, lasciata due settimane fa. Nella nazionale svedese raccoglie il testimone di Janne Andersson, che ha lasciato dopo la mancata qualificazione a Euro 2024.

Tomasson è stato apprezzato anche in Italia nelle vesti di calciatore, avendo vestito per tre stagioni (2002-2005) la maglia del Milan, con la quale ha vinto un campionato, una Champions League, una Coppa Italia, una Supercoppa europea e una Supercoppa italiana.