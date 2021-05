Tottenham, Bergwijn può tornare in Olanda: sul giocatore ci sono le attenzioni dell'Ajax

Possibile ritorno in patria per Steven Bergwijn. Secondo quanto riporta il De Telegraaf, l'esterno olandese di proprietà del Tottenham sarebbe entrato nel mirino dell'Ajax. Il calciatore è arrivato in Premier a gennaio 2020 collezionando con la maglia degli Spurs 47 presenze e tre reti in una stagione e mezza.