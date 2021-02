Tottenham-Chelsea 0-1, due vittorie su due per Tuchel. Decide un rigore di Jorginho

Due su due per Thomas Tuchel, che dopo aver esordito con un successo contro il Burnley concede il bis con una vittoria ben più prestigiosa, nientemeno che sul campo del Tottenham nella partita che ha chiuso il 22° turno di Premier League. 1-0 per i blues grazie a un calcio di rigore trasformato da Jorginho al 24' per fallo in area di Dier su Werner. Da segnalare l'infortunio di Thiago Silva che ha dovuto lasciare il campo al 36', venendo sostituito da Christensen. Chelsea che supera il Tottemha in classifica e si porta a -4 dalla zona Champions.