Tottenham, Conte su Paratici: "Per 10 anni ha lavorato benissimo alla Juve, vuole farlo anche qui"

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del futuro di Fabio Paratici, di recente finito nel mirino del PSG: "È una domanda che dovreste fare a lui, non posso parlare per un'altra persona, non è rispettoso parlare di altri. Stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo per 10 anni alla Juventus e che vuole lavorare benissimo anche al Tottenham".