Tottenham, Mourinho: "Abbiamo segnato quattro gol, ma non è bastato"

Il tecnico degli Spurs, José Mourinho, dopo la brutta sconfitta contro l'Everton e la conseguente eliminazione dalla FA Cup, ha parlato così: "Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato quando avevamo la palla, sin dal primo minuto. Abbiamo segnato quattro gol e quattro gol non sono bastati. È ovvio che fa male perdere, perché la sensazione è che abbiamo giocato davvero bene. Quando avevamo la palla eravamo coraggiosi, abbiamo creato. In cinque minuti è successo di tutto: tre errori, tre goal.”. Ha poi dichiarato in conferenza stampa: “Per favore, non fatemi parlare troppo degli errori difensivi che abbiamo fatto, perché è ovvio che non mi sento molto a mio agio a parlarne. Abbiamo giocato incredibilmente bene con la palla, abbiamo commesso degli errori e siamo stati puniti per questo.”.