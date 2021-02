Tottenham, Mourinho: "Proveremo a vincere l'Europa League e a raggiungere il 4° posto"

Alla vigilia del match contro il Wolfsberger, il manager del Tottenham José Mourinho ha commentato in conferenza stampa: "Raggiungere la Champions? E' difficile in ogni caso ma è possibile in entrambi i casi. La quarta posizione in Premier League è ovviamente molto difficile da raggiungere ma matematicamente possibile. La scorsa stagione eravamo in una posizione molto, molto brutta per cercare di entrare in Europa League ma alla fine ce l'abbiamo fatta. All'ultimo minuto dell'ultima partita ma ce l'abbiamo fatta. In Europa League ci sono un numero incredibile di partite e siamo nemmeno agli ottavi. Siamo ancora ai sedicesimi, è ancora lunga, molto lunga questa competizione. Ci sono squadre molto forti. Basta guardare le squadre inglesi e vedere quanto può essere forte la competizione, ma è comunque tutto aperto. Siamo una delle 32 squadre che hanno la possibilità di vincerla e ci proveremo".