Tottenham, Mourinho: "Rinnovo Son? Siamo in pandemia, non è rispettoso parlarne ora"

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa di Son e del suo contratto: "Il contratto di Son non è un problema. Mancano ancora tre anni alla scadenza, credo. Aspetteremo il momento giusto per rinnovare. Non è il momento di parlare di rinnovo di contratti considerando che il mondo sta affrontando una pandemia. Non è rispettoso quando ci sono tantissime persone che stanno perdendo il lavoro e che sono in difficoltà. Quando il sole tornerà a splendere per tutti sarà più facile trattare con Son per il suo rinnovo".