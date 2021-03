Tra Bale e Lozano la spunta il primo: Galles batte Messico in amichevole

Basta un gol di Moore al Galles per battere in amichevole il Messico del napoletano Chucky Lozano, titolare e in campo per tutti i novanta minuti. Subentrato dalla panchina nella ripresa, Gareth Bale, esterno del Tottenham, ha giocato una mezz'ora di gara aiutando i connazionali a portare a casa i tre punti di prestigio. Avversari dell'Italia al prossimo Europeo, i gallesi hanno mostrato ancora una volta grande solidità.