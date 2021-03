Tuchel orgoglioso di Emerson: "Le mie decisioni lo penalizzano, è super-professionale"

vedi letture

Thomas Tuchel è molto soddisfatto per la prestazione offerta dal suo Chelsea, che ieri ha battuto l'Atletico Madrid per 2-0 e si è qualificato per i quarti di Champions League. Il tecnico tedesco sottolinea in particolare la prova di Emerson, che ha segnato il raddoppio nel finale: "Sono molto contento per lui perché viene sempre penalizzato dalle mie decisioni. In quel ruolo abbiamo tre giocatori: Alonso, Chilwell e lui, ma tutti hanno esultato con lui e tutti sono felici per lui perché dà tanto a questo gruppo. Non è facile mettere da parte ego e problemi per svolgere al meglio il tuo compito; nel suo caso è super-professionale e allo stesso tempo molto gentile e positivo con tutti. È una cosa fantastica e aiuta anche me nel trovargli spazio. Gli ho detto che gli sono grato per quello che ha dimostrato oggi e che è un piacere averlo con noi".