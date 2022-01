ufficiale A 37 anni Bergessio torna dove tutto è cominciato: ha firmato per il Platense

vedi letture

Gonzalo Bergessio torna in Argentina dopo l'esperienza al Club Nacional in Uruguay e firma per l'Atletico Platense. L'ex Catania e Sampdoria, all'età di 37 anni, riparte dunque dal suo paese d'origine e soprattutto dal club da dove è iniziata la sua carriera da professionista nel 2005.