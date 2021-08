Appena un anno dopo il suo addio, reduce da una stagione in Turchia con la maglia del Kayserispor, Aaron Lennon torna al Burnley. L'ex nazionale inglese si stava già allenando col suo vecchio club e oggi ha firmato un contratto annuale.



✍️ 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌 ✍️

We are delighted to confirm that winger Aaron Lennon has agreed a deal to return to Turf Moor as a Burnley player 👊 pic.twitter.com/1DgAl9soJc

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 25, 2021