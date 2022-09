L'AEK Atene acquista Paolo Fernandes. Il trequartista classe 1998, passato anche dal Perugia nel 2019-2020, si trasferisce all'AEK a titolo definitivo, firmando un contratto di cinque anni, ma resterà in prestito al Volos NPS fino al 31 dicembre.

