ufficiale Al Raed, arriva l'ex meteora della Fiorentina Marko Marin

Marko Marin trova una nuova sistemazione. Il centrocampista tedesco transitato per qualche mese anche in Italia (4 presenze in Europa League con la Fiorentina) è un nuovo giocatore dell'Al-Raed, squadra saudita. 31 anni, il giocatore si trasferisce in prestito dall'Al-Ahli.