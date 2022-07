ufficiale Altro arrivo dopo Latte Lath per il San Gallo. Preso Akolo dallo Strasburgo

Altro arrivo ufficiale per gli svizzeri del San Gallo dopo quello di Emanuele Latte Lath in prestito dall'Atalanta. Si tratta del ventisettenne Chadrac Akolo. Il congolese, classe 1995, arriva a titolo definitivo dallo Strasburgo e ha firmato in Svizzera un contratto fino all'estate del 2024.