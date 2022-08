Anche l'"altro" Aaron Ramsey cambia maglia. Dopo l'ex Juventus, trasferitosi al Nizza, anche l'omonimo dell'Aston Villa si trasferisce. Il Norwich rende noto di aver prelevato il trequartista 19enne in prestito.

📝 We’re delighted to confirm the season-long loan signing of young midfielder Aaron Ramsey from Aston Villa!

ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ #WelcomeRamsey ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ | #NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 5, 2022