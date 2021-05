ufficiale Arminia Bielefeld, si ritira Yabo. Via Seufert, Lucoqui e Muller. Prolunga Prietl

vedi letture

La squadra è riuscita a mantenere la categoria per soli due punti a discapito del Colonia costretto ai play out. Per l'Arminia Bielefeld è tempo di programmare il futuro, e per adesso si tratta principalmente di sfoltire l'organico.

Il primo addio è definitivo, nel senso che Reinhold Yabo (29) ha deciso di interrompere il suo percorso da calciatore. Il centrocampista, nato in Germania ma di origini congolesi, è stato spesso alle prese con problemi fisici. Lascia l'Arminia con in dote 67 presenze ed undici reti.

Anderson Lucoqui (23), invece, ripartirà dal Magonza. Il terzino sinistro di ascendenze angolane si è accordato con il suo nuovo club al termine del precedente impegno. Il destino del centrocampista Nils Seufert (24) coincide con il Greuther Fürth.

Il mediano Joey Muller (20), rientrante dal prestito al Wuppertaler SV, passa definitivamente allo Schalke 04, partendo dalla seconda squadra.

Potrebbero lasciare a breve l'attaccante beninese Cebio Soukou (28) ed il centrocampista delle isole Faore Jóan Símun Edmundsson (29); entrambi nazionali dei rispettivi paesi ed in scadenza contrattuale.

Ha infine rinnovato sino al 2024 il centrocampista austriaco Manuel Prietl (29).

Der DSC hat den laufenden Vertrag mit Reinhold Yabo mit sofortiger Wirkung auf Wunsch des Mittelfeldspielers aufgelöst. Der 29-Jährige beendet auf Grund anhaltender Verletzungsprobleme seine Laufbahn als Profisportler. Danke für alles, "Ray": https://t.co/5Lepx2wOvg #immerdabei pic.twitter.com/hYb5C6BbSA — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) May 27, 2021

Alles Gute in Mainz, lieber Andy! Danke für deinen Einsatz in unserem Trikot! https://t.co/BIoHs8DyUk — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) May 26, 2021

Hier geht's zur offiziellen Meldung:https://t.co/xpTsJadKgc — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) May 25, 2021