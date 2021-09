ufficiale Arriva l'ok della DNCG. Amine Harit è un nuovo giocatore del Marsiglia

La DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) ha convalidato il contratto di Amine Harit. Il trequartista marocchino (ma nato in Francia) passa dallo Schalke 04 al Marsiglia in prestito ​senza opzione di acquisto, dopo che in un primo momento il suo trasferimento era stato bloccato perché il club francese aveva superato i parametri imposti dall'organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche transalpine. Fondamentali in questo senso i "sacrifici" economici di Lirola, Alvaro Gonzalez e Balerdi, che hanno deciso di abbassarsi lo stipendio.