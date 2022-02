Pierre-Emerick Aubameyang non è più un giocatore dell'Arsenal. Lo ha reso noto il club londinese con un comunicato ufficiale nel quale ringrazia il gabonese per il suo contributo da gennaio 2018 a oggi, dove ha realizzato 92 reti in 162 partite: "Auguriamo ad Auba tutto il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera e lo ringraziamo per il suo contributo al club".

L'attaccante gabonese era ormai fuori dal progetto dei Gunners: il tecnico Mikel Arteta, dopo avergli tolto la fascia da capitano per motivi disciplinari, lo ha escluso dalle ultime 6 partite, prima che il giocatore si unisse alla nazionale gabonese per la Coppa d'Africa. A breve è atteso l'annuncio del suo trasferimento al Barcellona.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile

Thank you for everything, @Auba ❤️

— Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022