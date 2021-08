ufficiale Aston Villa, l'irlandese Hourihane allo Sheffield United per la prossima stagione

vedi letture

Nuova avventura per Conor Hourihane, centrocampista irlandese classe '91 in forza alla rosa dell'Aston Villa ma che aveva già giocato lontano da Birmingham nella seconda parte della passata stagione (allo Swansea). Per lui ritorno in Championship, visto che è stato ceduto in prestito secco per un anno allo Sheffield United, fresco di retrocessione dalla Premier League.