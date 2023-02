ufficiale Athletic, c'è il rinnovo di contratto del tecnico Ernesto Valverde

L'Athletic Club rende noto l'accodo con Ernesto Valverde per il rinnovo di contratto. Le parti hanno prolungato fino al 2024. Tornato in pista in questa stagione, dopo un anno e mezzo di pausa, Valverde sta portando i baschi a lottare per il ritorno in una competizione europea: l'Athletic è attualmente settimo in classifica, a sei punti dalla zona Champions.