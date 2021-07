ufficiale Atletico Nacional, torna Pabon, oggetto misterioso a Parma

A nova anni dal suo addio, Dorlan Pabón (33) torna a far parte dell'Atletico Nacional. Contratto biennale per l'attaccante colombiano, visto anche in quel di Parma tra il 2012 ed il 2013, dove è riuscito a mettere insieme appena 13 presenze ed un goal prima di andare in prestito al Betis Siviglia.

Arriva a titolo definitivo dai messicani del Monterrey.