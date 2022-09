ufficiale Augsburg, l'attaccante Maurice Malone giocherà in prestito nel Wolfsberger

Nuova avventura lontano dall'Augsburg per Maurice Malone, attaccante 22enne dal doppio passaporto tedesco e statunitense. Ufficiale il suo passaggio in prestito per la prossima stagione al Wolfsberger, in Austria.