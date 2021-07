Dopo aver risolto il contratto con lo Swansea, André Ayew riparte dal Qatar. Nelle ore scorse l'Al Sadd ha annunciato l'arrivo del ghanese, che ha firmato un contratto biennale con un'opzione per un altro anno.



OFFICIAL: Andre Ayew has joined #AlSadd on a two-year contract with an option for an additional year#AlwaysAlSadd #WelcomeAndre@AyewAndrepic.twitter.com/uHiNKOfftK

