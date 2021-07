Il Bayer Leverkusen ha annunciato sul proprio sito l’arrivo dal Bruges del difensore Odilon Kossounou. L’ivoriano classe 2001 ha firmato un contratto fino al 2026 con il club tedesco.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨

🇨🇮 Defender Odilon Kossounou has joined the Werkself on a five-year deal! pic.twitter.com/r32ioN0nik

