ufficiale Bayern, il neozelandese Singh lascia la seconda squadra e scende in 2.Bundesliga

Nelle scorse ore il Bayern Monaco ha registrato un'uscita secondaria dalla propria rosa. Ceduto in prestito per la prossima stagione al Jahn Regensburg, in Zweite Bundesliga, l'esterno d'attacco Sarpreet Singh, classe '99 neozelandese con origini e doppio passaporto indiano. Il 23enne era registrato con la seconda squadra dei bavaresi.