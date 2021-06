ufficiale Bayern, la giovane promessa Arp va in prestito in seconda serie tedesca

vedi letture

L'attaccante Jann-Fiete Arp, attaccante classe 2000 considerato negli scorsi anni tra le massime promesse del calcio tedesco, lascia a titolo temporaneo il Bayern Monaco (la scorsa stagione ha giocato nella seconda squadra) per accumulare maggior minutaggio e farlo in 2.Bundesliga, con la maglia dell'Holstein Kiel. Ufficiale il suo trasferimento in prestito, ecco il comunicato del club acquirente diffuso via social.