ufficiale Bayern Monaco, il giovane Arrey-Mbi ceduto in prestito all'Hannover

vedi letture

Il Bayern Monaco ha comunicato la cessione in prestito del giovane Bright Arrey-Mbi, che lascia la Baviera per un'avventura formativa all'Hannover, in Serie B tedesca. Il calciatore si trasferisce in prestito fino a fine stagione.