Dopo un lungo casting, il Belgio ha scelto il nuovo commissario tecnico. L'erede di Roberto Martinez, che ha lasciato la guida dei Red Devils dopo il fallimento in Qatar, è Domenico Tedesco: l'allenatore di origini calabresi, esonerato dal Lipsia a settembre, guiderà De Bruyne e soci fino all'Europeo 2024.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023