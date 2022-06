ufficiale Bochum, altro colpo per la Bundesliga. Dall'Arsenal arriva Osei-Tutu

Ufficiale un rinforzo del Bochum in vista della stagione che segna il ritorno in Bundesliga dei biancazzurri. Preso a titolo definitivo il 23enne laterale Jordan Osei-Tutu, che aveva già giocato nel club tedesco in prestito nella stagione 2019/20. Contratto fino al 30 giugno 2025.