ufficiale Bordeaux, si congedano altri quattro. Su tutti Ben Arfa e Seri

Nuovi addii in casa Bordeaux, club alle prese con una grave crisi finanziaria. Vanno via il fantasista franco-tunisino Hatem Ben Arfa (34), arrivato lo scorso ottobre, il difensore centrale serbo Vukasin Jovanovic (25) e l'attaccante francese Nicolas de Préville (30), al termine di quattro stagioni che hanno portato in tutto 17 goal.

Il centrocampista ivoriano Jean Michaël Seri (29), obiettivo in passato delle squadre italiane, termina invece il prestito e fa ritorno al Fulham.

📢 Hatem Ben Arfa, Jean-Michaël Seri et Vukasin Jovanovic vont quitter le Club. Nous leur souhaitons le meilleur à tous les trois pour la suite de leurs carrières respectives.

➡ https://t.co/pNHVq1jk8X pic.twitter.com/NufFXJVoaC — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 29, 2021