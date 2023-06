UFFICIALE: Bournemouth, il club a sorpresa esonera il tecnico Gary O'Neil

Cambio in panchina al Bournemouth. Il club con un comunicato ufficiale comunica l'esonero di Gary O'Neil. 40 anni, il tecnico inglese era subentrato a stagione in corso a Scott Parker, conducendo i cherries alla salvezza. Atteso a breve il nome del sostituto.

We can confirm that we’ve parted company with head coach Gary O'Neil.

We’d like to place on record our thanks to Gary and wish him all the best for the future.

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 19, 2023