ufficiale Brentford, dal Lorient arriva Wissa: l'esterno congolese firma un quadriennale

Yoane Wissa lascia la Francia e vola in Inghilterra. Il Brentford, neopromosso in Premier League, ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno offensivo congolese dal Lorient. Il classe '96 firma un contratto di quattro anni con opzione per un'altra stagione.