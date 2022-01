Colpo del Brighton. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, i Seagulls hanno comunicato di aver acquistato il centrocampista polacco Kacper Kozlowski. Classe 2003, che arriva dal Pogon Szczecin, ha firmato fino al 2026 con il club inglese.

Albion are delighted to confirm the signing of 18-year-old Polish international, Kacper Kozlowski from Ekstraklasa side Pogon Szczecin. ✍️

