ufficiale Buitink lascia il Vitesse. Per il promettente attaccante un prestito in Olanda

vedi letture

Attaccante del Vitesse che ha affrontato la Roma nella scorsa Conference League, l'olandese Thomas Buitink (2000) ha lasciato la squadra di Aarnhem per una nuova esperienza altrove, in prestito. Ufficiale il suo trasferimento a titolo temporaneo al Fortuna Sittard, con cui giocherà fino al termine della stagione. Poco spazio per Buitink nella prima fetta di stagione giocata al Vitesse: 8 apparizioni e appena 121' in campionato.