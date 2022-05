ufficiale Cavani lascia il Manchester United: "Grazie ai tifosi per il grande affetto"

Edinson Cavani ha ufficializzato il suo addio al Manchester United dopo due stagioni. L'attaccante uruguaiano ha rilasciato un'intervista pubblicata sui canali ufficiali del club inglese: “Ho sinceramente solo parole di gratitudine per i tifosi del Manchester United. Mi hanno mostrato grande rispetto fin dal primo momento in cui sono arrivato. Penso che abbiano riconosciuto tutto l'impegno che ho sempre cercato di mettere. Ho cercato di dare il meglio di me stesso per questa squadra. Sono davvero molto riconoscente e avrò un bel ricordo di questo affetto. Una delle cose che mi ha lasciato con l'amaro in bocca è stato il non aver avuto i tifosi con noi nella scorsa stagione, quando abbiamo fatto bene. In questa stagione, con i tifosi presenti, non ho potuto mostrare quello che avrei voluto. Avrei voluto segnare i gol che ho segnato la scorsa stagione e festeggiarli con loro. Ma voglio ringraziare sinceramente i tifosi dal profondo del mio cuore, perché mi hanno sempre mostrato tanto affetto, e questo è molto importante per un calciatore".