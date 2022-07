ufficiale Celta Vigo, due giocatori ai saluti. Pineda in prestito, Marin a titolo definitivo

Doppia uscita nelle scorse ore dalla rosa del Celta. Il club galiziano di Vigo ha infatti girato in prestito fino al termine della stagione il centrocampista messicano Orbelin Pineda ('96), che va in Grecia all'AEK Atene, e ceduto a titolo definitivo il difensore Alex Martin ('98), fin qui in forza alla seconda squadra e ceduto al Mirandes in seconda serie.