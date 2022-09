Oliver Abildgaard è un nuovo giocatore del Celtic. Il centrocampista, 26 anni, arriva dal Rubin Kazan. Trasferimento con la formula del prestito fino al termine della stagione.

🆕✍️ #VelkommenOliver!

Celtic Football Club is delighted to announce the signing of Danish midfielder, Oliver Abildgaard on a season-long deal, subject to international clearance. 🇩🇰

Welcome to #CelticFC, Oliver! 🍀

