ufficiale Col trattore "a comandare", l'ex bolognese Dijks annunciato dal Vitesse

Dopo aver risolto il contratto col Bologna, Mitchell Dijks trova immediatamente squadra. Il terzino sinistro torna in patria, firmando per il Vitesse. Il club olandese lo annuncia oggi, accordo di un anno con opzione. E per l'occasione il club lo presenta accanto a un trattore, in onore del suo nickname.